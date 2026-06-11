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全民權證／聚陽 挑價內外20%
受到2026世足賽將帶動北美當地運動服飾需求增加，有利於聚陽（1477）北美客戶產品銷售，激勵聚陽近來股價增溫。昨（10）日台股大跌，聚陽仍守住月線，收在222元。
法人分析，聚陽今年營收主要成長動能，來自於美系及日系客戶需求帶動，目前北美庫存偏低，加上世足賽推升需求，加上逐漸步入出貨旺季，預測聚陽第2季營收呈現逐月走高的趨勢將延續。由於世足相關訂單利潤高於公司平均，賽事結果也將影響追加單流向，若美洲球隊獲勝，周邊旅遊與服飾效益將延長。
權證發行商表示，看好聚陽的投資人，可挑選價內外20%以內，有效天期三個月以上的權證靈活操作。（凱基證券提供）
權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。
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