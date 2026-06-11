全民權證／華邦電 兩檔活跳跳

華邦電（2344）受惠DDR3/DDR4以及NOR/NAND Flash等成熟產品的供給嚴重縮減，利基型記憶體報價大幅上揚，帶動營收與毛利同步走高，第1季營收季增43.6%，毛利率53.4%，增加約11個百分點，單季每股純益（EPS）達2.25元。

董事會5月初宣布額外加碼73億元資本支出，主要投入客製化超高頻寬記憶體（CUBE）與相關封裝設備，目標在2027年實現量產。華邦電CUBE架構是將DRAM、矽中介層與矽電容進行2.5D/3D 先進封裝整合，市場傳出三星電機（SEMCO）找華邦電合作，有利未來營運表現。看好華邦電後市股價表現的投資人，可利用價內外10%以內、有效天期150天以上的商品介入。（台新證券提供）

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