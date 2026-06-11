快訊

再度變天…賈新興估梅雨季這時結束 夏季型天氣將報到

回敬川普連2晚空襲！伊朗關荷莫茲海峽 警告所有船隻都將遭攻擊

台灣附近冒出神秘藍線 氣象署解惑：一出現天氣就變差

聽新聞
0:00 / 0:00

玉晶光 押90天以上

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導

在蘋果開發者大會（WWDC 2026）題材帶動，久無表現的蘋概股大立光（3008）、玉晶光（3406）近來股價增溫。其中，大立光昨（10）日逆勢上漲，一度亮燈漲停，終場收在4,130元，漲幅6.3%，站上4,000元大關，相關權證也因此受到矚目。

大立光受惠美系客戶手機銷售表現亮眼，5月營收優於預期，法人預期，iPhone可變光圈鏡頭今年值得期待，預估6月將可見到明顯的需求回升，且開始進入新機備貨旺季循環。產品組合也在高階新規格的投入下，將得到改善，有利推升毛利率表現。

法人表示，大立光具有精密對位專長，因此投入光通訊光纖陣列單元（FAU） 研發，目標為共同封裝光學（CPO） 應用，大立光表示，9月以前計劃架設好第一條光纖陣列自動化試產線；另外也已亮相CPO新品，為整合稜鏡的多通道微透鏡陣列（PMLA），並已申請專利，但何時可貢獻營收仍需觀察。

玉晶光也已宣布投入CPO領域，法人分析，在新款iPhone上市帶動下，仍看好玉晶光下半年營運展望，預期玉晶光在潛望式鏡頭的市占率將有所提升，並將嘗試送樣可變光圈鏡頭。其他業務上，玉晶光在AR／VR 業務保持穩定，預估AR／VR 的年複合成長率約為15~20%，其他專案還包括無人機與機器人。至於CPO專案預期仍需要時間提升技術，距離量產也還有一段時間。

權證發行商表示，投資人若看好大立光與玉晶光後續表現，可以挑選價內外5%以內，90天期以上的權證入手，小金搏大利。

玉晶光 大立光 iPhone

延伸閱讀

大立光、揚明光談新業務

林恩平透露 CPO 布局新進度 大立光攜先進光齊飆第2根漲停

大立光衝CPO 看見新進度

大立光股價三天V轉走勢創新高 內外資這麼看

相關新聞

楊金龍一句話點燃房市想像！股民吵翻疑「炒作營建股」：不等於放寬

中央銀行將於6月18日召開第二季理監事會議，市場高度關注利率政策與房市管制方向。央行總裁楊金龍10日在立法院備詢時表示，理監事會將討論利率與選擇性信用管制，但現階段「選擇性信用管制就到這裡」，被市場解讀為短期內不會再加碼打房措施，也讓營建族群盤中出現強勁買盤。

台股後市3劇本曝光！降息夢碎、通膨隱憂…聰明錢無差別獲利了結 「四貸同堂」怎麼做？

台股突如其來的急跌，讓投資人有些措手不及。專家表示，AI長線趨勢不變的情況下，建議投資人冷靜面對，待落底訊號出現再進場。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。