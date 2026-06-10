CPI數據公布 台指期夜盤上半場震盪1,310點

台指期夜盤10日開盤時，在美股電子盤跌勢回穩中，以43,588點、上漲221點開出後，一路再上衝至43,770點、上漲403點，但在多頭情勢一片大好之際，卻在市場擔心美國即將公布的CPI數據，美股電子盤跌勢轉而擴大下，又快速翻黑，最低來到至42,460點、下跌907點。但在CPI數據公布後，指數直線拉升、一度小幅翻紅，而截至晚間約21點，指數約在43,209點、又翻轉下跌158點，高低震盪1,310點。

10日美股電子盤焦點，在於美國晚間20點30分公布的CPI數據上，5月年增4.2%，預期4.2%、前值3.8%，5月核心CPI年增2.9%，預期2.9%、前值2.8%中，數據符合市場預期中，美股電子盤跌幅開始收斂，道瓊、那斯達克、標普跌幅多在0.4%~0.8%間，而美元、美國10年期公債殖利率一度同步反彈，但國際金融情勢變化也左右台指期夜盤上半場走勢。其中，台積電期夜盤在晚間約21點時，來到2,255元、下跌5元附近遊走，電子期下跌0.63%，半導體期上漲1.87%，中型100期貨指數上漲0.82%。

台股10日盤面各類股漲少跌多，指數終場下跌1,478點，收43,225點，其中外資現貨賣超935.74億元，在台指期未平倉淨空單方面，淨空單增加78口至61,949口；投信買超167.61億元，自營商賣超405.51億元，三大法人合計賣超1,173.64億元。

市場專家建議，就技術面來說，10日台股失守月線，並吞噬9日紅K，成交量能已經連續5天不足20日均量，市場仍關注晚上的CPI數據公布，短線支撐暫看8日低點42,376點，若台股要重新轉多，必須站回短期均線，且成交量回升到20日均量之上，否則將持續弱勢整理。