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期貨商論壇／大聯大期 測季線
半導體通路龍頭大聯大（3702）在全球AI基礎建設與半導體需求全面升溫帶動下，第1季繳出亮眼成績單。單季營收季增24%、年增27%，創同期歷史新高；受惠記憶體價格與出貨回升，記憶體營收占比攀升至45%，單季毛利率提升至4.49%。
展望第2季，在AI伺服器與邊緣運算需求持續強勁支撐下，通路出貨動能延續淡季不淡格局，法人預期營收與獲利仍有機會再創新高。成長動能方面，大聯大服務的CSP客戶持續增加，主要代理英特爾、超微品牌GPU、CPU，隨著Edge AI普及，終端對邊緣運算CPU的需求急遽放大，使相關產品供給偏緊，預估全年出貨可維持高成長。
在傳統應用方面，消費性產品經長期庫存去化後已大致調整完畢，先前疲弱的歐美工業與車用市場庫存也回復至健康水準，終端需求回溫有望自下半年起逐步反映到上游訂單，為旺季行情奠定良好基礎。
技術面來看，大聯大期貨自3月下旬啟動波段漲勢，股價突破前波整理區後沿短、中期均線穩步走高，高低點屢創新高，並於5月21日刷新歷史新高，顯示多頭資金仍偏多操作。近期因股價漲幅已大，獲利了結賣壓浮現，走勢轉為高檔震盪並回測季線支撐，短線動能略為降溫，但中長期均線仍維持多頭排列，結構尚未明顯轉弱，後續須留意整體市場風險。（國票期貨提供）
（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）
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