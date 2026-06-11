台指期 短線震盪整理

台股昨（10）日呈開低走低格局，大跌1,478點收43,225點，台指期則下跌1,255點至43,422點，正價差為196.46點。期貨商表示，台股目前再度跌破月線且短期均線轉為下彎，在站回月線前，呈震盪整理機率較高。

在權值電子與金融同步承壓，台股尾盤幾乎收在全日低點，終場加權指數跌3.3%，收在43,225點，指數賣壓明顯集中在高價電子與大型權值股，金融股雖一度嘗試穩盤，但在電子權值股賣壓持續擴大下仍難以扭轉跌勢。

期貨市場方面，昨日台指期下跌1,255點，收43,422點，正價差為196.46點，在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加369口至2,910口，其中外資淨空單增加78口至61,949口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少2,265口至4,179口。

台新期貨認為，台指期昨日呈現大幅震盪格局，受美股反轉下跌拖累，指數開低逾800點，盤中一度反彈至5日線附近，但電子權值股相繼走弱，聯發科（2454）、台達電（2308）跌幅皆逾7%，終場以黑K棒留上影線作收。

以盤面來說，昨日除市場在美國CPI公布前降低持股水位外，近期漲幅較大的AI供應鏈也出現評價修正壓力。短線先看台積電（2330）、聯發科與鴻海（2317）等大型電子股賣壓能否放緩，若權值股遲遲無法止穩，指數整理時間恐怕還會再拉長。

永豐期貨指出，在昨日選擇權未平倉量部分，6月買權最大OI落在52,000點，賣權最大OI落在20,200點；6月第二周周三結算的買權最大OI落在45,000點，賣權最大OI落在40,200點；外資台指期買權淨金額4.14億元、賣權淨金額2.53億元。

整體來說，從結構來看，近期美股科技股已經開始出現高檔震盪與獲利了結跡象，部分資金開始轉向防禦型資產，半導體族群波動正在放大，台股作為全球AI供應鏈重鎮，自然很難完全脫離這種震盪環境，修正節奏還是加速為好。