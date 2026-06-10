全民權證／華通 選價內外10%

華通（2313）受惠美系大客戶新機備貨效應，加上光模塊、低軌道衛星等高階產品比重持續提升，法人看好營運結構轉型有助毛利率與獲利改善。

法人指出，雲端服務供應商資本支出上修及AI伺服器需求暢旺，預估華通今、明年光模塊營收至少翻倍成長，隨產能擴增及新世代伺服器規格升級並放量，預計2028年營收占比將達25%至30%。

衛星產品方面，美系客戶下一代產品銅箔基板升級至M8，單顆衛星體積與承載面積倍數增加，帶動PCB用量增加一倍，加上D2C需求，法人預期，華通2027年衛星天上板營收可望翻倍成長。

權證發行商建議，可買進價內外10%以內、距到期日120天以上的相關認購權證，擴大獲利空間，但應善設停損價位。（國泰證券提供）

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