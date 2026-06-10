啟碁放電 押逾四個月

網通大廠啟碁（6285）近年在5G基礎建設、車用電子及低軌衛星等領域布局成果顯著，隨著全球數位轉型與智慧交通需求持續增溫，產業後市展望樂觀，本周以來連二日獲外資與投信同步買超，成為市場法人與投資人關注的焦點。

啓碁在網通技術展現強大競爭力，受惠於北美及歐洲電信商對於5G FWA（固定無線接入）設備的強勁需求，加上歐美政府基礎建設法案的資金陸續到位，出貨動能維持高檔。

此外，車載電子（如車聯網模組、ADAS整合系統）與低軌衛星地面接收設備的滲透率持續提升，為啓碁構築了長線成長的雙引擎，整體產業的後市表現看好。

啓碁反應基本面利多，股價近期隨著大盤修正測試月線支撐後，蓄勢展開反攻，整體呈現震盪走高的強勢格局。

法人指出，啓碁兼具業績題材與實質營收支撐，股價拉回可望展現強勁支撐力道；隨著下半年傳統旺季來臨，營收獲利有望再創佳績，股價挑戰歷史高點336.5元可期。

法人表示，網通族群具備實質基本面支撐，啓碁作為產業領頭羊，長線趨勢仍然看好；5月營收達121.68億元，月增6.7%、年增34.8%，受惠AI基礎建設需求、低軌衛星設備出貨成長等因素帶動，單月營收連三月刷新歷史新高紀錄；累計今年前五月營收527.25億元，年增11.6%，創下歷年同期新高。

權證發行商建議，看好啓碁後市的投資人，建議可挑選內外20％內、剩餘天數四個月以上的認購權證參與行情。