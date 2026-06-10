南亞、南亞科 認購火

今日主題 台股本周前二個交易日出現大跌大漲走勢，法人機構研判，台股基本面仍對多方有利，震盪期間外資或投信買超個股，接下來反彈走勢也可期待。在盤勢波動變大之際，利用相關個股權證操作，可控制資金風險略試水溫，也可擴大獲利空間。

台股周一開盤即遭空方重擊，周二又出現大漲，大洗三溫暖。不過，法人認為，大跌時外資與投信買盤承接的個股可望成為反彈的領頭羊。其中，南亞（1303）、南亞科（2408）等具題材與籌碼優勢族群，可透過相關權證伺機操作。

法人分析，南亞受惠AI需求持續升溫，電子材料產品營收占比已突破50%，在產品量價齊揚帶動下，營收比重穩步提升。事實上，南亞目前積極布局CCL產品，預期M8、M9系列完成認證後，將於2026年下半年逐步放量生產，M10系列則持續推進認證與開發。

此外，隨AI帶動中高階材料需求大增，也使中低階及一般電子級材料供給趨緊，推升產品銷售量價同步成長。此外，南亞同步積極爭取中高階材料訂單，預期南亞電子材料事業將於2026年迎來顯著成長。

業外方面，則受惠轉投資台塑化與南亞科獲利回升，將挹注可觀收益，法人預估南亞科對南亞每股純益（EPS）貢獻可達7.5元，後市可期，投資建議給予「買進」。

南亞科方面，法人分析，自鎧俠（Kioxia）、晟碟（SanDisk）、SK 海力士旗下儲存大廠Solidigm及思科（Cisco Systems）等公司認購南亞科私募普通股，對南亞科不僅可挹注資金，也有助於綁定長期客戶需求，並提升未來拓展CSP等大型客戶的機會。

供給端方面，DRAM大廠持續將資本支出與產能轉向HBM與先進製程DDR5，壓縮傳統DDR4與LPDDR4供給；需求端則受惠AI伺服器與邊緣運算帶動記憶體搭載量提升，支撐整體DRAM報價維持高檔。在價格走揚帶動下，預估2026年每股純益（EPS）可達54.47元。

權證發行商建議，看好南亞、南亞科等後市表現的投資人，可挑選價內外15%以內、剩餘天數超過150天的商品介入。