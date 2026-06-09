韭菜翻車！記憶體千金股群聯爆2,284萬元違約交割

櫃買指數9日上漲2.9%收424.71點，但櫃買中心接獲證券商國泰敦南、台新潮州通報，記憶體熱門千金股群聯（8299），爆出2,284萬元違約交割，這是今年來櫃買市場第八起起違約交割案。

群聯股價9日上漲110元收在2,360元，漲幅4.8%，但之前連續四個交易日下跌，8日大跌8.1%，下跌200元收2,250元。9日盤後傳出鉅額違約交割消息，以5日收盤價2,450元推算，違約金額2,284萬元，約當9.3張。

依櫃買中心公告，上櫃公司9日違約交割金額買進、賣出合計總金額為5,800.8萬元，買進、賣出相抵後金額則為-25.1萬元。

今年來櫃買市場傳出違約交割的都是熱門族群如光通訊、PCB、IC設計、記憶體等，今年第一起違約交割是環宇-KY（4991），1月15日發生1,072.1萬元違約交割。聯亞（3081）是第二起，4月14日發生6,889.5萬元違約交割。4月21日、22日金居（8358）是第三、四起，累計違約金額1.1億元、2,343.7萬元。4月27日穩懋（3105）、信驊（5274）是第五、六起，分別爆出9,669.6萬、3,283.5萬元違約交割。4月28日穩懋是第七起，再爆8,669.7萬元違約交割，累計違約金額達1.83億元。