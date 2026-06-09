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凱基證券全台五據點率先推出「友善櫃台」 優先服務高齡與弱勢族群

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
凱基證券全台五據點率先推出友善櫃台。凱基證／提供
凱基證券全台五據點率先推出友善櫃台。凱基證／提供

隨著高齡社會來臨，金融業近年加速推動友善環境，業者積極從服務流程與據點設計著手，持續優化客戶體驗。在此趨勢下，凱基證券推出「友善櫃台」服務，首波於站前、市府、新豐、文心及岡山5家分公司上線，橫跨北中南據點，聚焦高齡與弱勢族群需求，透過優先服務與多項貼心設計，進一步提升臨櫃服務便利性與舒適度，營造更具溫度與包容力的金融環境。

凱基證券表示，考量高齡及行動不便者長時間等候易產生不適，友善櫃台特別導入「優先服務機制」，於現場服務安排上，優先協助相關族群辦理業務，有效縮短等待時間，進一步提升服務效率與滿意度。在服務設計方面，「友善櫃台」同步優化硬體與細節，提供多項輔助工具，包含備有老花眼鏡、大字體合約文件，協助客戶閱讀，減輕視覺上的負擔；同時更設置無輪扶手椅，提升高齡及行動不便者的支撐起身穩定度、降低滑動風險，強化整體環境之安全性與友善度。

除「友善櫃台」服務外，凱基證券亦持續推動多項無障礙服務措施，例如全台分公司均提供手語翻譯服務，拉近聽語障客群與金融服務的距離；線上服務方面，客戶可透過「AI文字智能客服功能」直接使用語音辨識功能，或一鍵放大文字對話字體，方便樂齡族在行動裝置上閱讀，打造線上線下整合的友善金融環境，展現對多元族群的重視與包容。

凱基證券落實「公平同理，待客如己」之理念，今年繼台中市政分公司獲頒「無障礙環境場域認證」後，再推出「友善櫃台」服務，不僅是服務升級的重要里程碑，更是企業實踐社會責任的重要展現。凱基證券表示，「友善櫃台」從細節出發，未來將依試辦成效與客戶回饋，持續優化並逐步擴展至更多據點，打造更安全、便捷且具有溫度的金融服務環境。

岡山 凱基 機制

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