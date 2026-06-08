WWDC登場台積電領軍 台指期夜盤報復大漲逾1000點

台指期夜盤8日開盤時，在美光（Micron）、輝達（NVIDIA）等高科技領軍反彈中，以43,288點、上漲205點開出後，在市場浮額經過日盤大跌洗禮，大致清洗完成後，多頭報復性反彈，指數開高走高，一路上衝，截至晚間約21點，指數約在44,126點、大漲1,043點。

8日美股電子盤焦點，在於美國上周公布遠高於市場預期的5月非農就業數據，引發全球股市大地震後，市場情緒逐漸平復，並回頭關注基本面，且隨以伊停火，國際油價漲勢收斂，加上全球科技業盛事之一的蘋果WWDC將在9日凌晨1點登場，市場看好Siri將成為最大看點，其以谷歌（Google）Gemini為底層模型，計劃引入iOS 27中，蘋果股價在電子盤反彈，美光一度大漲7%、超微（AMD）、英特爾（Intel）、博通都一度反彈逾3%，輝達逾2%、台積電（2330）ADR4%下，那斯達克電子盤漲勢擴大，一度逾400點中，激勵台指期夜盤上半場走勢。

其中，台積電期夜盤在晚間約21點時，來到2,345元、上漲50元附近遊走，電子期上漲2.66%，半導體期上漲4.13%，中型100期貨指數上漲2.09%。

台股8日盤面各類股幾乎全面下跌，指數終場下跌1,568點，收43,502點，其中，外資現貨賣超938.5億元，在台指期未平倉淨空單方面，淨空單減少3,645口至65,501口；投信買超90.7億元，自營商賣超491.4億元，三大法人合計賣超1,339.2億元。

市場專家建議，就技術面來說，8日台股跌破10日線，雖42,400頸線與月線有守，但成交量能萎縮，顯示低接買盤量能不足，且短期均線下彎形成上檔壓力，另外，10日晚上美國將公布CPI數據，投資人觀望居多，預期短線將在月線附近震盪。