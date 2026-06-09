全民權證／臻鼎 挑價內外15%

臻鼎-KY（4958）5月營收優於預期，伺服器、光模組及IC載板合併營收占比已逾21%，法人預期，未來成長主軸擺脫高度仰賴消費性電子，朝高階應用轉型，有利產品組合優化及獲利提升。

法人指出，臻鼎-KY受惠蘋果折疊機推出、資料中心傳輸規格提升，帶動新機種規格升級與PCB用量增加、高階光模組PCB需求成長，IC載板切入GPU客戶高階AI晶片供應鏈及新產能開出，都將添增營運動能。

臻鼎-KY由傳統消費性PCB供應商，逐步轉型為ONE ZDT的一站式供應商，法人預期，至2030年光模組、伺服器與載板業務營收占比將達50%長期目標。

權證發行商建議，可買進價內外15%內、距到期日逾150天的相關認購權證，擴大獲利空間。（兆豐證券提供）

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