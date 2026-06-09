全民權證／嘉澤 兩檔有看頭

嘉澤（3533）伺服器新平台將帶動嘉澤營運再創高，估今明年每股純益（EPS）分別達97.6、128.9元、維持「買進」評等，並上修目標價至3,200元。

法人上修嘉澤今、明兩年伺服器營收預估，年增率分別達66%與45%，受惠出貨量與平均售價（ASP）同步提升。預期x86架構仍維持七至八成市占率，在Agentic AI應用需求帶動下，今年全球伺服器出貨量將年增35%至40%。法人預估，相關新平台至2026年第4季滲透率可望突破30%，使ASP增幅達25%，推升整體獲利表現。

看好嘉澤後市股價表現的投資人，可選相關認購權證進行布局。標準以價內外10%以內、剩餘天數逾120天等條件為主，藉以放大槓桿利潤。（國泰證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）