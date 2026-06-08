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期貨商論壇／黃金期 靈活操作

經濟日報／ 記者周克威整理

近期黃金市場主軸仍以中東局勢推升的通膨疑慮與美元走勢為主。市場重新評估聯準會後續利率路徑，特別是美國公布強於市場預期的非農就業數據，導致市場偏向聯準會將轉向升息，給予美元上漲動能，對金價帶來下行壓力。

金價自今年1月高點以來已回落約20%，顯示前一波大漲後，市場正在進行重新定價。過去金價上漲動能包括央行買盤、地緣政治風險與降息預期，但近期金價已不太反映地緣政治風險，且市場預期美國未來利率走向可能轉向升息，三大動能失其二，只剩央行買盤支撐，導致後市拉回的可能性較高。

近期金價走勢偏緩步翻空，若後續中東風險再度升溫，導致能源價格回升、加大通膨壓力，金價修正行情或將延續。另外也觀察新任聯準會主席華許上任後的首次利率會議，對通膨與利率的態度是否延續鮑爾的鷹派論調，使金價再次承壓。投資人可透過期貨市場，靈活調整多空部位，以掌握金價趨勢。（統一期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

金價 聯準會 通膨

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