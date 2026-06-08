期貨商論壇／台指期 等待契機

5月美國非農就業人數遠超預期，市場估聯準會10月升息機率提升，拖累5日美股主要指數全面重摔、費城半導體指數慘遭血洗狂瀉逾10%，拖累台股、台指期昨（8）日開盤後即承受沉重賣壓。昨日台股核心焦點權值股無一幸免，但隨後出現買盤承接，顯示資金對具備產能規模與產業指標地位的電子族群仍具高度信心與承接力道。

專家指出，不認同非農數據會導致聯準會在10月升息，估今年不會進入升息循環，原預期最快會在7月降息，但目前僅是思考新的降息時間點。昨日行情大跌，並不是AI泡沫造成，而是先前指數乖離過大，融資、股期槓桿呈現過度擁擠，適度進行籌碼清洗不見得是壞事。

不過，市場對於升息預期再度升溫，10日還有美國CPI數據將出爐，預期盤面仍將維持震盪，可先觀察VIX指數是否回檔，及美債殖利率是否攀高。景氣面目前出現敗象，AI投資熱度未減下，降低槓桿操作，靜待整理後的新一波行情。（凱基期貨提供）

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