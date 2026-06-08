台指期下挫2146點收43080點 法人：月線是關鍵指標

台指期今天下跌2146點，收在43080點，失守月線43308點。法人表示，早盤有斷頭或停損賣壓出籠，不過若能快速站回月線之上，上升趨勢不變，是重要指標。

美股5日重挫，台指期夜盤一度跌停重挫4522點，終場跌幅收斂，收在42220點，下跌3006點，跌幅達6.65%，分別創下台指期史上最大盤中及收盤跌點紀錄。

台指期今天開盤向下跳空至42344點，早盤最低達42225點，下挫3001點；隨著低接買盤湧入，跌勢收斂，收在43080點，下跌2146點，失守月線43308點。

元大期貨表示，因已預先試算，並通知客戶先透過網銀存入保證金，且以法人客戶居多，會準備較多的保證金，今天補保證金的情況不多。今天的交易量較大，不過資訊系統並無異常，交易平順。

分析師簡伯儀表示，早盤斷頭及停損賣壓出籠，使得台指期跳空開低，由於這次殺盤並不是全球系統性風險，日本和韓國股市跌勢收斂，以及美國科技指數期貨反彈，吸引低接買盤湧入。

簡伯儀說，台指期雖然收盤跌破月線，不過，下跌情況較台指期夜盤小，走勢偏向正向；若3天不跌破今天低點42225點，仍由多方掌握。

兆豐國際投顧副總經理黃國偉表示，月線是台股及台指期今年來重要支撐，台指期若能快速站回月線之上，上升趨勢不變，是觀察重點。