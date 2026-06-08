聽新聞
0:00 / 0:00
6月電子期、金融期齊跌
台北股市今天下跌1568.16點，收43502.78點。6月電子期收2794.65點，下跌135.05點，逆價差18.88點；6月金融期收2840.4點，下跌98.4點，逆價差7.08點。
6月電子期以2794.65點作收，下跌135.05點，成交248口。7月電子期以2785.4點作收，下跌149.9點，成交1口。
電子現貨以2813.53點作收，下跌104.13點；6月電子期貨與現貨相較，逆價差18.88點。
6月金融期以2840.4點作收，下跌98.4點，成交498口。
金融現貨以2847.48點作收，下跌83.07點；6月金融期貨與現貨相較，逆價差7.08點。實際收盤價以期交所公告為準。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。