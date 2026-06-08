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6月電子期、金融期齊跌

中央社／ 台北8日電

台北股市今天下跌1568.16點，收43502.78點。6月電子期收2794.65點，下跌135.05點，逆價差18.88點；6月金融期收2840.4點，下跌98.4點，逆價差7.08點。

6月電子期以2794.65點作收，下跌135.05點，成交248口。7月電子期以2785.4點作收，下跌149.9點，成交1口。

電子現貨以2813.53點作收，下跌104.13點；6月電子期貨與現貨相較，逆價差18.88點。

6月金融期以2840.4點作收，下跌98.4點，成交498口。

金融現貨以2847.48點作收，下跌83.07點；6月金融期貨與現貨相較，逆價差7.08點。實際收盤價以期交所公告為準。

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