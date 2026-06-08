台積、00981A 選長天期

台股受美股上周五（5日）重挫將迎來劇烈震盪，不過，機構法人認為，雖然指標股漲幅大及技術面乖離帶來修正，AI發展的基本面仍相當正向，逢急跌重挫可考慮台積電（2330）或主動統一台股增長（00981A）等價內15%內、可操作天期超過四個月的相關認購權證，短線靈活操作。

隨著AI需求快速增長，特別是在GPU和AI加速器領域，台積電N3、N2製程和CoWoS封裝技術將繼續成為其主要增長動能，且 N3毛利率將於今（2026）年下半年持平甚至超前台積電整體毛利率。

預期台積電在2026~2027年將持續實現強勁的營運增長，主要得益於產能擴展、先進技術的提升及高效能計算需求的增強，且AI由Generative AI邁向Agentic AI造成Token數量暴增，運算需求大幅提升。

市場傳出台積電今年下半年將再調漲N3製程代工價，漲幅上看15%，因訂單能見度延伸至2027年， 不排除繼續調漲，2027年可能再漲5%~10%。隨AI加速器、客製化ASIC、旗艦手機晶片與高效能運算（HPC ）需求同步湧入，N3產能持續滿載，先進製程已是全球半導體競爭最核心的戰略資源。

從全球經濟來看，最近公布的 PMI 數據顯示主要國家或區域仍呈現擴張狀況。因此現在看起來景氣不是問題，法人以台股45,000點推算，今年本益比大概在30倍左右，大約是明（2027）年的19到20倍。觀察指數走勢主要看美國這些雲端業者的CSP是不是會持續上修，以及產業能見度是不是能夠拉長，將是指數能否上修的關鍵。

法人認為，台股短線漲多修正，市場正在強迫高槓桿、過度投機的資金出場，等待恐慌情緒宣洩，中長線買點浮現，投資人可進場低接主動統一台股增長，交由專業經理人主動研判操作。