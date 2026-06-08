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全民權證／儒鴻 兩檔還有戲
儒鴻（1476）訂單能見度維持約六個月表現，遠期訂單受美伊戰爭影響，仍存在不確定性，但整體訂單動能依然穩健，營運展望審慎樂觀。布料預期ASP將提升低個位數，成衣則預期提升高個位數至低雙位數。毛利率目標28%-32%，法人正向看待第2季毛利率表現。
印尼廠月產能目前為約250萬件，今（2026）年下半年將進行印尼新廠擴建，預期2027下半年投入生產。法人預估今年營收年增5.5％，稅後淨利年增25.8％；但須考量美伊戰事增加市場對於通膨的擔憂，加上原物料報價維持高檔，將影響品牌客戶下單動能。
權證券商建議，若看好儒鴻後市，可用價外20%至價內10%、操作天期逾60天商品介入。（永豐金證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
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