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期交所推出新制宣導說明會與全方位期權課程 歡迎踴躍報名參加

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
期交所將於6月9日至6月26日巡迴臺北、臺中、高雄及新竹等地，共舉辦6場「商品及制度調整宣導說明會」。期交所／提供
期交所將於6月9日至6月26日巡迴臺北、臺中、高雄及新竹等地，共舉辦6場「商品及制度調整宣導說明會」。期交所／提供

近期AI浪潮引領台股創下新高，隨之而來的震盪格局與頻繁發生的全球地緣政治事件，讓全球金融市場的波動大幅加劇，臺灣期貨交易所提供的期貨與選擇權商品，正是市場波動下最佳的避險與增益工具。

為協助交易人迅速掌握期貨市場最新發展，期交所將於6月9日至6月26日巡迴臺北、臺中、高雄及新竹等地，共舉辦6場「商品及制度調整宣導說明會」。

說明會將詳細介紹兩項重要的優化措施，其一是「調整股票期貨千元以上最小升降單位」，將1元最小升降單位擴大適用至「500元以上、未滿2,500元」的股票期貨，縮小千元以上高價股期的報價價差與降低交易成本，提升交易效率；其二是「國外ETF期貨及選擇權改採3階段漲跌幅」，將國外成分證券ETF期貨及選擇權納入「三階段漲跌幅機制」，提供更細緻的價格保護。

7月份課程將聚焦於「期權全攻略與自動化建構」，從期貨與選擇權的基礎特性入門，銜接至進階策略實務，不僅深入解析夜盤機制與風險控管，更進一步帶入技術籌碼分析與自動化交易佈局，從商品架構到交易策略一氣呵成，協助交易人建構出完整的交易邏輯。

期交所 臺中 新竹

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