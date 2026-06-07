鋼鐵需求仍靜待訊號 分析師對鋼鐵股維持中立至區間操作評等

國際鐵礦砂最新報價呈現疲弱；法人機構認為，鐵礦砂價格目前價格約每噸約104美元，近期呈疲弱走勢，而鐵礦砂價格下跌的主要原因，在於終端需求不強，難以帶動價格上漲，同時，在原料價格轉弱下，亞洲鋼價能否再維持強勢仍待觀察。

法人機構表示，中國宣布2026年開始對鋼鐵實施出口許可證制度，政策實施後觀察中國的粗鋼產量在今年第1季確實有明顯下降的趨勢出現，但進入第2季後，鋼鐵產出似乎有復甦回升的跡象出現。

雖中國主要重點鋼企今年5月的粗鋼產量仍較去年同期減少約5%，但估算全國粗鋼產出已較2025年同期微增，產量縮減的趨勢可能已經結束。且重點鋼鐵企業庫存已較去年同期增加15%左右，也較2024年同期高過一成。顯示在鋼鐵價格拉高後，大多鋼鐵廠眼見有利可圖，因此，增加生產供應，中國減產帶動的鋼價上漲趨勢短期可能將出現波動，後續需看政策能否貫徹。

由於原料價格轉弱及中國鋼廠生產及出口動態有所改變，對鋼鐵股看法維持中立至區間操作的評價。