美股血洗波及台指期 法人：AI 估值修正 長線加碼良機

上周五全球金融市場震盪加劇，受美國非農就業數據超乎預期，與博通財報指引低於預期因素影響，美股四大指數全面重挫。其中費半指數單日狂瀉10.3%，那斯達克與標普500指數亦分別下跌4.2%及2.6%，恐慌情緒迅速蔓延，同步拖累台指期夜盤一度跌停，終場大跌6.7%。面對短線亂流，法人認為近期震盪屬估值修正，AI長線基本面依然穩健，反而是長線投資人逢低加碼的絕佳時機。

中國信託投信表示，引發本波市場劇烈回調的導火線主要來自總經與產業兩大層面，一是美國最新公布的5月非農就業新增人數高達17.2萬人，大幅超越市場預期的8.5萬人。強勁就業數據澆熄市場對下半年降息的樂觀預期，推升美債殖利率飆漲，甚至引發聯準會可能轉為升息的隱憂。市場正屏息以待聯準會新任主席華許（Kevin Warsh）於6月17日的首場會議。

產業方面，晶片巨擘博通（Broadcom）發布最新財報，儘管季度獲利優於預期，且第3季AI半導體營收年增率上看200%，但因前期市場預期過於樂觀，加上公司未進一步上修2027年AI銷售指引，引爆AI及晶片類股的獲利了結賣壓，並迅速蔓延至整體半導體族群。

針對台股後市，主動中信台灣收益ETF（00406A）經理人張書廷指出，台股近月來AI題材已接續輪漲，甚至擴散至金融板塊。在市場偏多操作、高利率環境對高估值族群進行修正，以及台股步入除權息旺季等因素交乘下，指數面臨常態性的自然下修屬合理現象。

張書廷強調，短線的估值修正是在釋放高檔風險，而非基本面反轉。展望下半年，台股AI供應鏈仍有四大實質動能支撐，一是Vera Rubin 放量出貨，新一代架構於下半年進入量產，將挹注供應鏈強勁營運動能。二是邊緣AI實質落地，應用端正加速從概念轉向終端設備的實際建置。第三是大廠資本支出擴張，雲端服務供應商（CSP）對AI的資本支出持續上修。最後是權值股獲利上修，護國神山台積電（2330）在先進製程領先，具備獲利上修的龐大潛力。法人預估今年台積電每股盈餘有望挑戰百元，甚至更高的水準，目前本益比僅23倍，仍不算高。

面對短線回檔，張書廷表示，00406A將適度放緩短線布局節奏以避開鋒芒，但若遇指數跌幅較深，將啟動加速逢低進場策略，精準承接具長線保護的優質錯殺股。

此外，00406A因具備掩護性買權（Covered Call）操作機制，在與現貨同步布局的同時，藉由賣出買權收取權利金，不僅有望減緩股價下跌的衝擊，在近期市場波動度大幅攀升的環境下，權利金收益也有望隨之提升，為基金提供下檔保護並增厚整體收益。投資人無需過度恐慌，可伺機把握這波估值調整帶來的長線布局契機。