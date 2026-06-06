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台股周一剉咧等？美股與台指期夜盤上演「史詩級雪崩」 法人這樣看

經濟日報／ 記者魏興中／即時報導
在非農數據與科技族群利空夾擊下，美股重挫大跌，連動台指期夜盤盤中一度重挫4,522點觸及跌停，終場仍收跌3,006點，創下史上最大單日跌點紀錄。記者胡經周／攝影
在非農數據與科技族群利空夾擊下，美股重挫大跌，連動台指期夜盤盤中一度重挫4,522點觸及跌停，終場仍收跌3,006點，創下史上最大單日跌點紀錄。記者胡經周／攝影

在非農數據與科技族群利空夾擊下，美股重挫大跌，連動台指期夜盤盤中一度重挫4,522點觸及跌停，終場仍收跌3,006點，創下史上最大單日跌點紀錄。法人指出，預期周一台股將跟進開低，造成的籌碼惡性循環是短線最大隱憂。

法人指出，美國剛公布的5月非農就業人數高達17.2萬人，遠超預期8.5萬人。異常強勁的經濟數據直接粉碎市場對聯準會降息的幻想，利率期貨市場押注12月升息機率大升，美債殖利率暴升，高估值的AI與科技股首當其衝。

此外，作為AI晶片龍頭之一的博通，在最新財報公布後，因股價先前太過強勢，導致任何未達超完美預期的細節都被放大檢視，進而引發晶片股獲利了結賣壓並延續至今。

而華爾街投行示警DRAM與NAND價格即將觸頂，「記憶體派對快結束了」的敘事在市場發酵，再加上輝達（NVIDIA）在新一代AI平台的記憶體規格有所調整，連帶讓記憶體板塊雪上加霜。

而在地緣政治風險方面，美伊談判再度生變，伊朗警告衝突恐進一步擴大，且不排除波及紅海與波斯灣貿易，並於6日清晨再次發生軍事報復行動，更引動市場不安的情緒節節上揚。

法人表示，由於台指期夜盤已先行反映大跌3,006點、收42,220點，台積電期貨盤後也下跌145元，使得6月8日周一台股現貨開盤必然跳空大跌，面臨極大的心理與實質賣壓。

由於近年市場出現大量超高槓桿投資人，在此次台指期急跌、甚至觸及跌停，周一現貨將跟進開低，勢必引發融資維持率保衛戰，恐慌性斷頭追繳的籌碼惡性循環是短線最大隱憂。

法人預期，這是一場技術性與籌碼面的多殺多，市場正在強迫高槓桿、過度投機的資金出場，短線台股將面臨巨大陣痛，但這同時也是調整過熱市場結構、讓籌碼歸入沉穩長線資金的必要過程。

法人建議，投資人宜等待恐慌情緒宣洩，尋找長線買點，「急跌易大彈」，但必須看到現貨市場出現爆量長下影線，或是融資餘額顯著減肥後，才是相對安全的訊號。

美股 台指期 聯準會 台積電 輝達

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