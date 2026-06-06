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台指期夜盤創歷史級跌點…專家：美國經濟沒有衰退 非基本面反轉的起點

經濟日報／ 記者徐睦鈞／台北即時報導
台指期夜盤出現史詩級崩跌，台股短線情緒急凍。示意圖。圖／中央社
台指期夜盤出現史詩級崩跌，台股短線情緒急凍。示意圖。圖／中央社

台指期夜盤出現史詩級崩跌，台股短線情緒急凍，但從美國經濟與科技股獲利結構來看，這更接近高槓桿資金被清算的震盪，而非基本面反轉的起點。

近日在美股回落與美國5月就業數據強勁的影響下，台指期夜盤一度暴跌逾4,000點，創下歷史級跌點紀錄，引發市場對高槓桿投資人的斷頭疑慮，市場氣氛也急速轉向悲觀。 不過，鉅亨買基金總經理張榮仁認為，美國5月就業數據意外強勁，也進一步打擊市場情緒。投資人擔心聯準會降息時程將持續延後，甚至不排除重新討論升息可能性。但我們認爲強勁的數據正是美國經濟沒有衰退的證明，在美國經濟正常情況下，每次下跌都是買入機會，那斯達克100第一季每股盈餘年增率是45%，股市上漲背後有實際獲利支持。

他強調，當前市場的矛盾在於：數據愈強，利率預期愈「不友善」，情緒因而轉差；但從基本面來看，強勁的就業與企業獲利，恰恰說明美國經濟仍維持擴張，而非掉入衰退循環。那斯達克 100 第一季 EPS 年增率達 45%，顯示科技多頭並非空轉，反而有紮實獲利當後盾。

張榮仁分析，AI浪潮推動全球資本支出，台灣在半導體與先進封裝的關鍵地位，使企業獲利預期持續上修，預估台股企業 EPS 將自 2025 年約 1,251 成長至 2026 年約 1,964，年增率約 57%，指數創高並非無基之彈。

張榮仁強調，此次劇烈震盪主要是對過度槓桿與追高行為的修正，而對資金控管穩健、以基本面為出發點的投資人而言，反而應把握景氣與獲利仍在成長軌道上的拉回，把每一次理性回檔視為中長線布局AI與科技主題的進場機會。

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