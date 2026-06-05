非農數據攪局 台指期夜盤上半場一度大跌逾500點

台指期夜盤5日開盤時，在美股電子盤觀望5月非農就業數據，漲跌不一走勢中，以45,101點、下跌125點開出後，一度再急殺至44,911點、下跌315點，但在賣壓渲洩後，快速翻紅至45,311點、上漲85點，但隨後進行橫盤整理，而在晚間20點30分公布非農就業數據後，美股跌勢擴大，又開始急速下殺，而截至晚間約21點，指數約在44,700點、下跌526點。

5日美股電子盤焦點，在於美國5月非農就業人數增加17.2萬人，預期增加8.5萬人，前值為11.5萬人，失業率為4.3%，預期為4.30%、前值為4.3%，失業總人數為730萬。數據公布後，市場預期聯準會在年底升息機率上升，美國10年期公債殖利率急速拉升、黃金下跌，那斯達克電子盤一度下跌逾400點，但隨後又開始收斂跌勢，道瓊電子盤翻紅上漲，也左右台指期夜盤上半場走勢。

其中，台積電期夜盤在晚間約21點時，來到2,355元、下跌15元附近遊走，電子期下跌0.82%，半導體期下跌0.95%，中型100期貨指數下跌1.31%。

台股5日盤面各類股漲少跌多，指數終場下跌606點，收45,070點，其中外資現貨賣超826.3億元，在台指期未平倉淨空單方面，淨空單減少330口至69,146口；投信買超9.6億元，自營商賣超284.3億元，三大法人合計賣超1,100.9億元。

市場專家建議，就技術面來說，5日台股早盤開低後電子股賣壓湧現、跌勢擴大，一度重挫近1,500點，最低來到44,209點，剛好來到5月29日歷史天量低點43,815點附近，隨後迅速止跌收腳，10日均線失而復得，化解短線轉空疑慮，早盤急殺宣洩不安定籌碼後收腳，技術面算是漲多拉回、清洗浮額的健康格局，顯然5月29日歷史天量低點43,815點具強力支撐，台股仍具創新高實力。