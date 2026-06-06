聽新聞
0:00 / 0:00

奇鋐、雙鴻 權證押價內外15%

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

下半年AI、伺服器散熱需求將由GPU單一主軸，轉向GPU與ASIC雙軸並行成長。隨Vera Rubin逐步導入，且ASIC平台放量，將帶動散熱需求由單一平台擴展至多平台，奇鋐（3017）、雙鴻（3324）營運持續看俏。

奇鋐隨新架構Vera Rubin及各大CSP的ASIC陸續問世，下半年營運將優於上半年，目前訂單能見度已達2029年。在大廠規模優勢擴大下，產業加速走向大者恆大局面，奇鋐未來幾年的獲利增速將大於營收增速。奇鋐於GB、 Vera Rubin系列水冷板維持高市占率，且取得四大CSP的ASIC水冷板訂單，將於下半年陸續出貨。Rack Manifold產能下半年陸續開出，預期於四大CSP的供貨比重將提升至三成以上。水冷散熱產品出貨成長，伺服器與網通領域展望佳。

雙鴻前四月營收年增 77%，因GB300機櫃帶動液冷需求攀升。Vera Rubin將正式進入全液冷世代，加上HGX與ASIC AI伺服器液冷滲透率持續提升，預期雙鴻今年底，液冷營收比重將提升至60~70%，預估今年液冷占比將由 去年的34%提升至65%，液冷營收年增210~220%，整體伺服器營收年增100~110%，市占達75%。

雙鴻液冷營收強勁動能主要來自GB300水冷板、HGX DIMM與PCIe水冷板、三家主要客戶的ASIC液冷專案，以及出貨給CSP的內分歧管、機櫃分歧管與CDU。因應未來需求，將擴充泰國與中國大陸水冷板月產能至30萬片，並提高DIMM水冷板產能至各3萬片。液冷毛利率逾30%，隨液冷比重提升，雙鴻整體毛利率可望走升。

看好奇鋐、雙鴻後市表現的投資人，可挑選價內外15%以內、有效天期三個月以上的權證介入。

雙鴻 奇鋐 伺服器

延伸閱讀

雙鴻股東會／AI ASIC 散熱大單湧入 上調年營收成長至七成

全民權證／欣銓 押價內外15%

緯穎、聯發科 權證選長天期

黃仁勳點燃AI工廠革命！ 花旗喊買這四檔台廠

相關新聞

非農數據攪局 台指期夜盤上半場一度大跌逾500點

台指期夜盤5日開盤時，在美股電子盤觀望5月非農就業數據，漲跌不一走勢中，以45,101點、下跌125點開出後，一度再急殺至44,911點、下跌315點，但在賣壓渲洩後，快速翻紅至45,311點、上漲85點，但隨後進行橫盤整理，而在晚間20點30分公布非農就業數據後...

奇鋐、雙鴻 權證押價內外15%

下半年AI、伺服器散熱需求將由GPU單一主軸，轉向GPU與ASIC雙軸並行成長。隨Vera Rubin逐步導入，且ASIC平台放量，將帶動散熱需求由單一平台擴展至多平台，奇鋐（3017）、雙鴻（3324）營運持續看俏。

愛普、力積電 權證四檔搶鏡

全球人工智慧（AI）浪潮持續推升對高效能晶片的需求，半導體關鍵技術「矽電容」（Si-Cap）引發市場高度關注。法人表示，現在擔心矽電容市場反而是加碼好時機。台廠中，愛普*（6531）、力積電（6770）等後市可期。

全民權證／長興 挑價內外15%

長興（1717）今年受陸房地產疲弱影響合成樹脂需求，透過產品升級來維持獲利，成都廠關閉後，今年產能利用率將提升。長興今年半導體設備業務將較去（2025）年有顯著成長；乾膜光阻銷量可維持穩定，在成本控制、供應商管理等方面持續改善下，獲利將提升。

全民權證／川湖 選逾四個月

川湖（2059）受惠全球AI伺服器基礎建設浪潮，5月營收交出傲人成績單，單月營收達37.91億元，較上月大增46.05％，年增率更飆上172.05％，創新高；累計今年前五月營收達118.37億元、年增74.16％，顯示高階導軌出貨動能強勁。

全民權證／亞力 兩檔展望佳

亞力（1514）受惠AI帶動電子廠加大資本支出，半導體營收占比將從2025年的25%提高至2027年的40%，考量2026、2027年半導體營收持續攀高，法人給予目標價160元，相關權證可伺機布局。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。