奇鋐、雙鴻 權證押價內外15%

下半年AI、伺服器散熱需求將由GPU單一主軸，轉向GPU與ASIC雙軸並行成長。隨Vera Rubin逐步導入，且ASIC平台放量，將帶動散熱需求由單一平台擴展至多平台，奇鋐（3017）、雙鴻（3324）營運持續看俏。

奇鋐隨新架構Vera Rubin及各大CSP的ASIC陸續問世，下半年營運將優於上半年，目前訂單能見度已達2029年。在大廠規模優勢擴大下，產業加速走向大者恆大局面，奇鋐未來幾年的獲利增速將大於營收增速。奇鋐於GB、 Vera Rubin系列水冷板維持高市占率，且取得四大CSP的ASIC水冷板訂單，將於下半年陸續出貨。Rack Manifold產能下半年陸續開出，預期於四大CSP的供貨比重將提升至三成以上。水冷散熱產品出貨成長，伺服器與網通領域展望佳。

雙鴻前四月營收年增 77%，因GB300機櫃帶動液冷需求攀升。Vera Rubin將正式進入全液冷世代，加上HGX與ASIC AI伺服器液冷滲透率持續提升，預期雙鴻今年底，液冷營收比重將提升至60~70%，預估今年液冷占比將由 去年的34%提升至65%，液冷營收年增210~220%，整體伺服器營收年增100~110%，市占達75%。

雙鴻液冷營收強勁動能主要來自GB300水冷板、HGX DIMM與PCIe水冷板、三家主要客戶的ASIC液冷專案，以及出貨給CSP的內分歧管、機櫃分歧管與CDU。因應未來需求，將擴充泰國與中國大陸水冷板月產能至30萬片，並提高DIMM水冷板產能至各3萬片。液冷毛利率逾30%，隨液冷比重提升，雙鴻整體毛利率可望走升。

看好奇鋐、雙鴻後市表現的投資人，可挑選價內外15%以內、有效天期三個月以上的權證介入。