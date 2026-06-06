全民權證／長興 挑價內外15%

長興（1717）今年受陸房地產疲弱影響合成樹脂需求，透過產品升級來維持獲利，成都廠關閉後，今年產能利用率將提升。長興今年半導體設備業務將較去(2025)年有顯著成長；乾膜光阻銷量可維持穩定，在成本控制、供應商管理等方面持續改善下，獲利將提升。

法人估長興下半年營收將優於上半年。半導體材料營收將隨WMCM製程產能逐漸放大而成長，呈逐季增長。特殊材料業務部分，應用於CCL的利基產品有機矽微球銷售，將隨整體市場成長呈年增，公司本業整體產品組合逐漸優化。

權證券商建議，看好長興後市股價表現的投資人，建議利用價內外15%以內、可操作120天期以上的商品介入。（國泰證券提供）

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