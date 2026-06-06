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全民權證／川湖 選逾四個月

經濟日報／ 記者黃彥宏整理

川湖（2059）受惠全球AI伺服器基礎建設浪潮，5月營收交出傲人成績單，單月營收達37.91億元，較上月大增46.05％，年增率更飆上172.05％，創新高；累計今年前五月營收達118.37億元、年增74.16％，顯示高階導軌出貨動能強勁。

法人指出，各大CSP資本支出持續擴大，川湖在高階AI伺服器機架與散熱導軌市場穩居領先地位，第1季毛利率衝上77.74％，第2季展望更可說是「熱鬧滾滾」，長線成長趨勢明確，帶動昨（5）日股價強勢上攻收在5,620元，續創波段新高。

權證發行商建議，川湖為高價千金股讓部分小資族望而卻步，可利用認購權證進行波段操作，選價內外5％內、到期日逾120天標的參與行情。（元大證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

伺服器 營收 權證

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