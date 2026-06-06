全民權證／亞力 兩檔展望佳

台指期夜盤5日開盤時，在美股電子盤觀望5月非農就業數據，漲跌不一走勢中，以45,101點、下跌125點開出後，一度再急殺至44,911點、下跌315點，但在賣壓渲洩後，快速翻紅至45,311點、上漲85點，但隨後進行橫盤整理，而在晚間20點30分公布非農就業數據後...

2026-06-05 21:13