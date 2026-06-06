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全民權證／亞力 兩檔展望佳
亞力（1514）受惠AI帶動電子廠加大資本支出，半導體營收占比將從2025年的25%提高至2027年的40%，考量2026、2027年半導體營收持續攀高，法人給予目標價160元，相關權證可伺機布局。
亞力目前在手訂單約120億元，台電相關訂單占比約30%，多屬長單，交期約兩年；半導體訂單占35%，交期約一至二季；軌道工程占15%，主要來自台鐵標案，交期約三年；IDC機房業務占10%，交期約1.5年，客戶涵蓋中華電信及電子大廠；其餘10%來自百貨等其他領域。
權證發行商建議，若看好亞力表現，可選相關認購權證進行布局。標準以價內外20%以內、剩餘天數逾100天等條件為主，藉以放大槓桿利潤。（台新證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
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