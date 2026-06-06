愛普、力積電 權證四檔搶鏡

全球人工智慧（AI）浪潮持續推升對高效能晶片的需求，半導體關鍵技術「矽電容」（Si-Cap）引發市場高度關注。法人表示，現在擔心矽電容市場反而是加碼好時機。台廠中，愛普*（6531）、力積電（6770）等後市可期。

三星電機簽下高達10億美元的矽電容大單後，未來計畫將供應觸角從AI伺服器，進一步延伸至自動駕駛系統、行動裝置等高效能運算（HPC）領域。

儘管三星電機挾大單進逼，但法人評估對愛普*的實質威脅尚早。此外，法人分析，愛普的技術領先優勢，市場目前過度聚焦於矽電容，反而忽略了愛普在VHM（Very High-bandwidth Memory）的獨創技術上所掌握的龐大商機，有望成為下階段的獲利核心引擎。

法人指出，該項合約雖然確實為愛普帶來競爭，而三星電機雖在晶圓代工製程上有華邦電的技術加持，但要真正落實量產，從採購設備、通過ABF基板廠認證、EMIB封裝廠驗證到最終終端客戶點頭，仍需要相當長的時間。

事實上，非台積電體系的矽電容供給持續吃緊，未來三年供給將持續短缺，估計2026年全球矽電容供給短缺率將高達57%，2027、2028年分別為16%、11%，包括EMIB、中國大陸市場的AI GPU、以及智慧型手機晶片（SoC），都是驅動矽電容需求提升的主因。

法人指出，傳統DRAM製程非常適合作為製造矽電容的理想平台，為台灣記憶體廠商帶來全新的轉型與獲利契機。其中，由於力積電產能已滿，且所有產品線（類比、邏輯、記憶體）價格均在上漲，後市可期。

權證發行商建議，看好愛普*、力積電等後市的投資人，可挑選價內外20%以內、剩餘天數超過150天的商品操作。