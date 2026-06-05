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期交所推出新制宣導說明會與全方位期權課程

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

近期AI浪潮引領台股創下新高，隨之而來的震盪格局與頻繁發生的全球地緣政治事件，讓全球金融市場的波動大幅加劇，臺灣期貨交易所提供期貨與選擇權商品，正是市場波動下最佳的避險與增益工具。為協助交易人迅速掌握期貨市場最新發展，期交所將於6月9日至6月26日巡迴台北、台中、高雄及新竹等地，共舉辦6場商品及制度調整宣導說明會。

說明會將詳細介紹兩項重要的優化措施，其一是「調整股票期貨千元以上最小升降單位」，將1元最小升降單位（Tick）擴大適用至「500元以上、未滿2,500元」的股票期貨，縮小千元以上高價股期的報價價差與降低交易成本，提升交易效率；其二是「國外ETF期貨及選擇權改採3階段漲跌幅」，將國外成分證券ETF期貨及選擇權納入「三階段漲跌幅機制」，提供更細緻的價格保護。

說明會亦將解析期交所商品發展現況，提醒風險控管及盤後交易時段部位處理等近期修正重點，同時邀請業界講師分享期貨與選擇權實戰策略。該活動採實體方式舉辦，歡迎各區域從業人員與交易人就近參加，即時掌握期貨市場最新動態。

期交所針對想學習期貨市場新知及交易策略的交易人與從業人員，更安排一系列的期權基礎應用與進階實務課程。6月24日及6月25日的課程將著重由總體經濟切入風險管理，深入解讀美國聯準會（Fed）FOMC會議現況，引導學員從總經指標中洞察交易機會及解析如何穩健利用ETF衍生槓桿模式落實風險管理並強化投資績效。

7月份課程將聚焦於「期權全攻略與自動化建構」，從期貨與選擇權的基礎特性入門，銜接至進階策略實務，不僅深入解析夜盤機制與風險控管，更進一步帶入技術籌碼分析與自動化交易布局，從商品架構到交易策略一氣呵成，協助交易人建構出完整的交易邏輯。

期交所表示，透過涵蓋商品解析、籌碼判讀、AI應用與多元策略的完整規劃，協助交易人在瞬息萬變的金融市場中靈活應變。各項活動詳細資訊、精彩課程大綱及報名連結，歡迎至期交所官網「教育宣導報名及活動專區」查詢。

期交所

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