6月電子期跌　金融期漲

台北國際電腦展（COMPUTEX）帶動AI與高效運算話題延燒，也為下半年電子旺季提前暖身。市場聚焦AI伺服器、邊緣運算與先進晶片布局，帶動相關供應鏈動能升溫，其中緯穎（6669）、聯發科（2454）等廠商，在AI需求擴大與新平台推進下，後市表現受關注。

2026-06-05 00:50