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6月電子期跌 金融期漲
台北股市今天下跌606.52點，收45070.94點。6月電子期收2927.05點，下跌78.4點，正價差9.39點；6月金融期收2938.4點，上漲5.2點，正價差7.85點。
6月電子期以2927.05點作收，下跌78.4點，成交269口。7月電子期以2930點作收，下跌81.05點，成交4口。
電子現貨以2917.66點作收，下跌44.91點；6月電子期貨與現貨相較，正價差9.39點。
6月金融期以2938.4點作收，上漲5.2點，成交351口。
金融現貨以2930.55點作收，上漲23.03點；6月金融期貨與現貨相較，正價差7.85點。實際收盤價以期交所公告為準。
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