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臻鼎入列輝達核心供應鏈 法人看好有利評價進一步提升

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

臻鼎-KY（4958）受惠IC載板、光模塊、伺服器等產品持續成長，加上繼台積電（2330）3D Fabric聯盟後，正式入列輝達（NVIDIA）核心供應鏈，法人看好有利評價進一步提升，調高獲利預估值及目標價。

投顧法人分析，臻鼎-KY第1季毛利率達21.6%，表現令人驚豔，主要拜產品結構優化，其中，伺服器、光通訊營收年增翻倍，IC載板營收年增逾60%，兩項產品合計營收占比近兩成，分別為10.1%、9.6%。

以累計前四月來看，兩項產品營收占比已提升至20%以上，顯示臻鼎-KY營收結構正加速朝高階AI應用發展，法人預期，2026年全年比重可望由20%持續向25%靠攏，中長期目標可達40%至50%。

在IC載板方面，臻鼎-KY的BT載板稼動率維持90%以上高檔水準，ABF載板亦2026年第1季順利轉虧為盈，目前相關產品最大尺寸及最高層數技術已進入一階供應鏈領先群。

反應AI算力求強勁，帶動材料成本價格調漲及產能提升等，法人預估臻鼎-KY今年IC載板成長率由3月60%上修至70%以上後，目前更進一步調高至80%以上，且預期結構優化持續帶動毛利率及獲利成長。

法人表示，臻鼎-KY除先前已入列台積電3D Fabric聯盟，顯示先進技術具備實力，鞏固在先進封裝產業鏈與台積電戰略合作及地位外，更首度於輝達執行長黃仁勳GTC Taipei演講背板中，列為台灣合作夥伴，代表公司於供應鏈扮演角色及地位提升。

臻鼎 輝達 營收

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