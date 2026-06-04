台指期夜盤修正不意外 法人建議：後市觀察三重點

台指期夜盤4日以46,372點開高後走低，上半場盤中走勢持續呈現震盪格局。截至晚間9點20分，台指期夜盤報45,840點、跌470點、跌幅1.0%；盤中最高暫達46,392點、最低暫達45,552點，高低點落差830點。

永豐期貨表示，台指期夜盤出現修正，其實並不令人意外。先前市場最大的問題就在於指數乖離過大，只是美股持續創高，市場風險偏好始終維持高檔，使得台股也難以單獨轉弱。

後續真正需要留意的，將是「月線是否開始走平、成交量是否持續萎縮、權值股能否維持撐盤力道」等三大關鍵。若上述現象同步出現，才代表市場資金動能可能開始轉弱。

不少投資人期待出現較大幅度回檔，但目前市場並未出現足以扭轉資金方向的重大利空，因此即便指數漲多，現階段仍較偏向以高檔震盪方式消化漲幅，而非直接進入反轉格局。以4日走勢來看，頂多僅是回測5日均線，短波段結構尚未遭到破壞。

此外，目前指數與季線仍維持超過20%的正乖離，顯示中期多頭趨勢依舊強勁，只是短線已逐漸進入「漲勢趨緩、但下檔也有支撐」的階段。現階段市場最明顯的變化，在於指數向上空間開始受到壓縮。

短線觀察，只要美股未明顯轉弱、聯準會政策未轉向偏鷹，且美元與美債殖利率未出現失控式攀升，台股大概率仍將維持高檔震盪格局，透過時間等待季線逐步上移，而非以急跌方式修正乖離。