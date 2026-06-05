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全民權證／欣銓 押價內外15%
欣銓（3264）第1季財報優於預期，隨美系、台系通訊客戶持續新增訂單及下半年新專案挹注，法人看好，產能利用率有機會提升至80%水準，營運展望正向。
法人指出，欣銓第2季除通訊客戶需求持續強勁，儲存裝置及記憶體市況亦佳，在生產效能提升及產品組合改善下，預估單季營收可望季增中個位數百分比，毛利率較前一季攀升，獲利同步水漲船高。
欣銓先前公告取得日系高階測試機台約44億元，主要用於龍潭廠第1層無塵室，終端應用為AI ASIC晶圓測試，預計第3季開始貢獻營收，目前龍潭廠尚有六層樓空間可供建置產能，添增未來獲利成長想像空間。權證發行商建議，可買進價內外15%內、距到期日90天以上相關認購權證，擴大獲利空間。（兆豐證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
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