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全民權證／國巨 瞄準逾100天

經濟日報／ 記者崔馨方整理

國巨*（2327）受惠供需緊俏與漲價循環，AI與高階應用需求持續推動產能緊俏，預期今年營收有望逐季增長，評價有望重估，相關權證可伺機布局。

法人觀察，國際被動元件大廠已陸續針對中常規產品進行漲價，甚至出現部分料號停止接單或轉向高階產品優先供應情況，反映產能與資源正加速往AI伺服器、車用與高可靠度應用集中。在此產業結構轉變下，國巨在標準品領域仍維持強大的規模經濟與產能調配彈性，市場供需結構轉趨緊俏，國巨將成為承接此波外溢訂單的首要受惠者。

權證發行商建議，看好國巨*後市股價表現的投資人，可挑選相關認購權證進行布局。挑選標準，則以價內外20%以內、剩餘天數100天以上等條件為主，藉以放大槓桿利潤。（中國信託證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

國巨 權證

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