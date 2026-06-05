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全民權證／康舒 二檔活跳跳

經濟日報／ 記者魏興中整理

輝達執行長黃仁勳一句「AI勞力需要電力」，激勵近期重電族群股價轉強，成為投資人矚目焦點。不過市場卻忽略隱形大廠康舒（6282），昨（4）日買盤回神大舉簇擁，帶動股價強鎖漲停，漲停價70.8元創歷史新高。

康舒是全球前十大電源供應器大廠，除積極布局AI伺服器、資料中心高功率電源及電動車動力系統外，更具有燃料電池、綠能及智慧電網等利基，躍居北美基礎設施與AI算力硬體的重要供電後盾。

康舒為國際大廠Bloom Energy零組件供應商，供應燃料電池系統電源轉換器，使康舒在電能領域相當具有題材性。權證發行商建議，看好康舒後市股價表現的投資人，可挑選價外20%至價內10%，存續期間60天以上的相關認購權證進行布局。（永豐金證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

康舒 黃仁勳 輝達

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