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緯穎、聯發科 權證選長天期

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

台北國際電腦展（COMPUTEX）帶動AI與高效運算話題延燒，也為下半年電子旺季提前暖身。市場聚焦AI伺服器、邊緣運算與先進晶片布局，帶動相關供應鏈動能升溫，其中緯穎（6669）、聯發科（2454）等廠商，在AI需求擴大與新平台推進下，後市表現受關注。　

日前美系大型雲端服務供應商法說會後，市場再度上修2026年資本支出預估，年增幅上看70%以上。法人分析，緯穎逾九成營收來自北美三大CSP，受惠Meta、Microsoft與AWS資本支出維持強勁，營運動能持續升溫。

另一方面，通用型伺服器需求同樣穩健，根據Intel與AMD法說會釋出的展望，代理式AI將進一步推升CPU與通用伺服器需求，至2030年年複合成長率可望達35%。隨AWS ASIC AI伺服器轉換期告一段落，市場看好緯穎營運動能逐步轉強。

聯發科憑藉在雲端 AI ASIC設計服務的強大技術實力與高效執行力，加上邊緣AI的龐大潛力，多家外資券商維持「優於大盤」及「買進」評等。法人分析，在雲端AI領域，面對客戶自行委外設計（COT）市場趨勢，聯發科將透過技術差異化持續為客戶創造增值，避免ASIC淪為傳統大宗商品化競爭，並有信心讓雲端AI ASIC的營業利益率維持在平均水準之上。

代理型AI算力布局上，聯發科計劃透過通用型或ASIC設計服務，切入PC與伺服器CPU市場。另在AI代理手機發展趨勢，將由高階Android手機引領，並帶動新一波換機潮，市場需求可望於2027年全面爆發。權證發行商建議，看好緯穎、聯發科等後市的投資人，可布局價內外20%內、剩餘天數超過100天權證，藉以放大槓桿利潤。

緯穎 聯發科 Intel

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