期貨商論壇／台玻期 利多簇擁

台玻（1802）長期以平板玻璃與建築玻璃業務為主，但近年受惠AI伺服器、高效能運算與高速傳輸需求快速成長，積極切入電子級玻纖布、玻璃基板與先進封裝材料領域，市場定位逐步由傳統玻璃廠轉向AI材料供應商。

台玻受惠AI相關電子材料出貨成長，今年前四月營收141.74億元，年增6.36%；今年第1季每股稅後盈餘（EPS）0.2元，達成連三季獲利，顯示轉型效益逐步反映於營運表現。

台玻近年積極發展電子級玻纖布與玻璃基板技術。其中低介電、第二代低介電玻纖布及低膨脹係數玻纖布已獲客戶認證，並成功打入輝達供應鏈。另一方面，公司跨足半導體級微薄玻璃領域，已可量產0.33mm超薄玻璃，品質接近國際大廠水準，並透過客戶共同開發模式切入先進封裝供應鏈。

展望後市，法人認為，AI伺服器、高速運算與先進封裝需求持續成長，將帶動高階玻纖布與玻璃基板材料升級趨勢。台玻憑藉電子材料技術累積與客戶驗證成果，已逐步擺脫傳統玻璃產業框架，朝高附加價值AI材料供應鏈發展，台玻將成產業升級的重要受惠者之一。（兆豐期貨提供）

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