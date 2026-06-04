聽新聞
0:00 / 0:00

期貨商論壇／台玻期 利多簇擁

經濟日報／ 記者崔馨方整理

台玻（1802）長期以平板玻璃與建築玻璃業務為主，但近年受惠AI伺服器、高效能運算與高速傳輸需求快速成長，積極切入電子級玻纖布、玻璃基板與先進封裝材料領域，市場定位逐步由傳統玻璃廠轉向AI材料供應商。

台玻受惠AI相關電子材料出貨成長，今年前四月營收141.74億元，年增6.36%；今年第1季每股稅後盈餘（EPS）0.2元，達成連三季獲利，顯示轉型效益逐步反映於營運表現。

台玻近年積極發展電子級玻纖布與玻璃基板技術。其中低介電、第二代低介電玻纖布及低膨脹係數玻纖布已獲客戶認證，並成功打入輝達供應鏈。另一方面，公司跨足半導體級微薄玻璃領域，已可量產0.33mm超薄玻璃，品質接近國際大廠水準，並透過客戶共同開發模式切入先進封裝供應鏈。

展望後市，法人認為，AI伺服器、高速運算與先進封裝需求持續成長，將帶動高階玻纖布與玻璃基板材料升級趨勢。台玻憑藉電子材料技術累積與客戶驗證成果，已逐步擺脫傳統玻璃產業框架，朝高附加價值AI材料供應鏈發展，台玻將成產業升級的重要受惠者之一。（兆豐期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

輝達 台玻

延伸閱讀

MLCC及TGV玻璃基板拉貨動能增溫 勤凱5月營收創歷史次高

台化轉型切入半導體鏈 已可創造年產值逾百億

七檔新兵 報酬率雙位數

塑化也非塑化了？國喬、台化搶進半導體供應鏈 國喬連兩根漲停

相關新聞

台指期夜盤修正不意外 法人建議：後市觀察三重點

台指期夜盤4日以46,372點開高後走低，上半場盤中走勢持續呈現震盪格局。截至晚間9點20分，台指期夜盤報45,840點、跌470點、跌幅1.0%；盤中最高暫達46,392點、最低暫達45,552點，高低點落差830點。

台指期 外資加碼空單

股期雙市昨（4）日同步開低走低，加權指數跌781點，收45,677點；台指期則跌563點至46,294點，正價差達616.54點。期貨分析師提醒，台指期有機會維持高檔震盪偏多格局，需留意短線震盪，嚴格設定停損以控管風險。

緯穎、聯發科 權證選長天期

台北國際電腦展（COMPUTEX）帶動AI與高效運算話題延燒，也為下半年電子旺季提前暖身。市場聚焦AI伺服器、邊緣運算與先進晶片布局，帶動相關供應鏈動能升溫，其中緯穎（6669）、聯發科（2454）等廠商，在AI需求擴大與新平台推進下，後市表現受關注。

全民權證／欣銓 押價內外15%

欣銓（3264）第1季財報優於預期，隨美系、台系通訊客戶持續新增訂單及下半年新專案挹注，法人看好，產能利用率有機會提升至80%水準，營運展望正向。

全民權證／國巨 瞄準逾100天

國巨*（2327）受惠供需緊俏與漲價循環，AI與高階應用需求持續推動產能緊俏，預期今年營收有望逐季增長，評價有望重估，相關權證可伺機布局。

全民權證／康舒 二檔活跳跳

輝達執行長黃仁勳一句「AI勞力需要電力」，激勵近期重電族群股價轉強，成為投資人矚目焦點。不過市場卻忽略隱形大廠康舒（6282），昨（4）日買盤回神大舉簇擁，帶動股價強鎖漲停，漲停價70.8元創歷史新高。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。