期貨商論壇／原油期 伺機操作

近期國際油價走勢，市場焦點再度回到中東地緣風險與供需基本面的拉鋸。油價短線仍可能維持高波動區間整理，對有意參與原油波動的投資人來說，可留意布蘭特原油期貨（BRF）伺機操作。

荷莫茲海峽承擔全球約五分之一的石油海運量，穩定與否將直接牽動市場對原油價格。美國能源資訊署（EIA）公布，截至5月29日當周，美國商業原油庫存減少800萬桶，高於市場原先預估的400萬桶，且已連續多周下滑，反映供給面仍偏緊，對油價形成一定支撐，近期市場關注部分主要產油國是否進一步調高產量目標，若增產訊號持續發酵，將可能限制油價在高檔的上行空間。

不過，在地緣風險尚未完全解除、庫存水位仍偏低的背景下，供給端政策對油價的壓抑效果仍需觀察。若從技術面來看，布蘭特原油與WTI均已站回短期均線之上，顯示短線反彈動能仍在，但尚未有效收復中期均線，盤勢仍屬於急跌後反彈、短線偏強但中期整理格局。

由於期貨屬高槓桿保證金交易，價格波動可能放大投資損益，投資人進場前應審慎評估自身風險承受能力，妥善控管部位並確實設定停損。（台新期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）