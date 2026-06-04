台指期 外資加碼空單

股期雙市昨（4）日同步開低走低，加權指數跌781點，收45,677點；台指期則跌563點至46,294點，正價差達616.54點。期貨分析師提醒，台指期有機會維持高檔震盪偏多格局，需留意短線震盪，嚴格設定停損以控管風險。

台指期昨日呈現開低走低格局，受到美股走弱影響，指數跳空下跌逾300點開出。盤中被動元件、伺服器等熱門族群賣壓出籠，拖累指數回測5日均線。不過，低檔承接買盤仍具支撐力道，使盤中跌幅逐步收斂，終場下跌563點，收出黑K棒。

台新期貨表示，觀察技術面，指數目前仍穩守各期均線之上，顯示中多格局尚未遭破壞，市場在短線震盪整理後，後續仍有機會再度挑戰波段高點。

籌碼面部分，三大法人賣超931.58億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加1405口至14,399口，其中外資淨空單增加2,704口至69,476口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加591口至12,743口。

選擇權未平倉量部分，6月買權最大OI落在50,000點，賣權最大OI落在20,200點 ; 6月F1買權最大OI落在47,000點，賣權最大OI落在45,000點。全月份未平倉量put/call ratio值由2.18下降至1.4。VIX指數上升0.28至35.23。外資台指期買權淨金額5.58億元 ; 賣權淨金額0.91億元。

永豐期貨表示，由於近期美股持續創高，市場風險偏好維持強勢，資金動能並未明顯降溫，在缺乏重大利空衝擊下，台股短線即使出現震盪，也較偏向技術性整理，而非正式轉空。

展望後市，只要美股未出現明顯轉弱、聯準會政策未轉趨鷹派，以及美元與美債殖利率未大幅攀升，台股仍有機會維持高檔震盪格局。