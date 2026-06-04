聽新聞
0:00 / 0:00
錯過重電別再錯過它！ 這檔法人口中的「AI算力秘密武器」衝漲停
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳一句「AI勞力需要電力」，激勵近期台灣重電族群股價轉強，成為投資人矚目焦點。不過市場卻忽略了隱形大廠康舒（6282），4日買盤才回過神來大舉簇擁，推升股價強鎖漲停，漲停價70.8元創歷史新高。
法人指出，康舒是全球前十大電源供應器大廠，除積極布局AI伺服器、資料中心高功率電源及電動車動力系統外，更具有燃料電池、綠能及智慧電網利基，躍居北美基礎設施與AI算力硬體的重要供電後盾。
康舒在燃料電池方面，主要為國際大廠Bloom Energy零組件供應商，供應燃料電池系統電源轉換器；而美國資料中心及電信電源產品出貨也顯著增加，加上HVDC題材發酵，使得康舒在電能領域相當具有題材性。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。