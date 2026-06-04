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全民權證／華城 挑價內外5%

經濟日報／ 記者何佩儒整理

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳來台期間，不斷強調AI發展過程中電力的重要性，帶動台股中包括華城（1519）等重電族群再受矚目。法人看好華城受惠資料中心與電力基礎建設持續建置，變壓器的外銷訂單也將明顯成長，營運成長可期。

法人指出，美國持續加速電網升級與輸電能力擴充，帶動燃氣機組、變壓器、儲能、智慧電網設備等出貨成長。華城因具有短交期與品質高等優勢，已切入美國AI DC供應鏈，目前在手相關訂單維持高檔，有助毛利率改善。內銷市場則有台電強韌電網計畫加速釋單，提供穩定內需支撐。

權證發行商表示，看好華城後續股價表現的投資人，可挑選價內外5%以內，有效天期90天以上的認購權證靈活操作。（凱基證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

華城 黃仁勳 NVIDIA

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