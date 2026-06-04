全民權證／帆宣 二檔有看頭

帆宣（6196）為半導體、顯示器設備及耗材代理商，並提供廠務系統整合服務，第1季營收比重為客製化設備研發製造16%、設備材料代理銷售24%、廠務工程整合系統業務17%、自動化供應系統43%，主要客戶包括台積電、ASML、應用材料、美光、日月光投控等。

截至4月底，帆宣在手訂單1,080億元，約為2025年營收的二倍，且在手訂單結構中以工程為主，預期2026~2027年營收成長將具延續性，在景氣熱絡下，營運重點已非取得訂單，而是如何滿足客戶快速拉貨與提前交付的需求，市場估今年稅後純益56.3億元、年增78.1%，每股純益25.6元。

看好帆宣股價後市表現的投資人，建議利用價內外5%以內、可操作天期150天以上的商品介入。（群益金鼎證券提供）

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