旺矽、采鈺 押寶長天期

隨著全球AI晶片需求持續井噴，半導體供應鏈的中後段製程與精密測試紅利正加速釋放。台積電供應鏈的兩大指標股——探針卡大廠旺矽（6223）、影像感測封測龍頭采鈺（6789），因兼具基本面利多與強勁的產業續航力，近期成為市場資金回補焦點之一。

旺矽近年在高效能運算（HPC）與AI領域斬獲跨國大廠大單，高階垂直探針卡（VPC）與MEMS探針卡產能供不應求。受惠首季毛利率衝上59％、單季每股純益（EPS）達12.53元締造新猷，日前更獲MSCI指數納入標準成分股。法人指出，旺矽在AI與車用晶片測試的技術實力穩固，長線營運將隨先進製程演進持續攀高。

采鈺則受惠於智慧型手機景氣回溫、豪威（OmniVision）等大客戶CIS（CMOS影像感測器）強勁拉貨，加上車用影像感測與微型光學元件（MOE）需求回溫，龍潭廠高階產能利用率顯著回升。隨著AI手機引發新一波鏡頭升級潮，采鈺憑藉微透鏡與彩色濾光膜之先進製程技術，營運結構已重返成長軌道。

在股價表現方面，兩檔標的因兼具AI與先進封裝題材，股價各具波段表現。旺矽近期在法人回補下，股價站穩月線後展開反彈，多頭格局未變；采鈺則在復甦預期下，股價呈現盤整後轉強的態勢。

權證發行商建議，看好旺矽、采鈺後市多頭續航力的投資人，現階段是靈活運用權證進場的時機，僅需支付少許權利金，即可享有與現股高度連動的槓桿收益，挑選價外20％至價內10%、有效天期120天以上的認購權證，參與後市波段行情。