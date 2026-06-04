快訊

大學講師變駭客 撰寫爬蟲程式入侵「小白機」違法蒐個資

旱象有解？ 粉專：強降雨重頭戲「這天」登場 中南部防範豪雨成災

「金飯碗」掉漆 台銀變好考 錄取率從個位數衝18％

聽新聞
0:00 / 0:00

聯發科、華碩 四檔火紅

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導

輝達（NVIDIA）日前亮相與聯發科（2454）共同開發的RTX Spark晶片，期待AI PC進入新的時代，推升近來PC／NB族群包括華碩（2357）等股價上漲。法人預估RTX Spark晶片初期將主要用於電競、高階領域，聯發科與華碩將是首波受惠族群。

聯發科近來股價表現亮眼，除了ASIC晶片對營收貢獻逐步提高，此次在輝達GTC台北場，更是秀出與輝達共同開發的AI PC晶片，可望在AI PC市場上有斬獲。而聯發科在COMPUTEX展前，也公布了「 One MediaTek」品牌策略，並強調在 AI ASIC 強勁成長的帶動下，聯發科正在進行全面性的商業模式轉型。

法人認為，聯發科憑藉對先進製程的深厚理解、與晶圓代工廠的緊密合作關係，以及靈活的商業模式，將是大型雲端服務供應商 （CSP） 在分散供應來源時的重要ASIC合作夥伴。加上車用也是另一個AI平台，若再加上AI PC，AI邊緣運算將成為重要營收來源。

華碩首季營運表現優於法人預期，法人表示，預估華碩第2季PC營收將處於季增，零組件營收則維持持平。主因在於，雖PC出貨量季增低個位數，但因平均售價提升，帶動營收成長。展望下半年，預期PC出貨量將低於上半年水準，但受益於產品組合優化，提升電競與商用占比，加上平均售價提升，全年PC營收應可持平或小幅年增。另外華碩在AI伺服器出貨也明顯年增，包括GB系列與Vera Rubin平台，都已取得客戶訂單。

權證發行商表示，投資人若看好聯發科與華碩後續表現，可以挑選價內外20%以內，有效天期三個月以上的權證入手，透過權證以小金搏大利。

華碩 聯發科 晶片

延伸閱讀

COMPUTEX／輝達執行長黃仁勳預告 PC 超級晶片大戲 還有續集

COMPUTEX／輝達執行長黃仁勳喊重新發明電腦 運作 AI 代理

黃仁勳：現在是軟體業最好的時代 揭輝達擁抱「價值零元市場」哲學

搭載Arm架構的輝達RTX Spark 重新定義代理式AI時代的PC

相關新聞

台指期 仍有機會創高

台股昨（3）日震盪盤堅，終場收在46,459點，大漲901點，盤中與收盤指數同步改寫歷史新高；台指期同步勁揚765點、至46,868點，正價差為408.84點。期貨商表示，目前台指期持續站穩在所有均線之上，在震盪整理過後，仍有機會向上創高。

聯發科、華碩 四檔火紅

輝達（NVIDIA）日前亮相與聯發科（2454）共同開發的RTX Spark晶片，期待AI PC進入新的時代，推升近來PC／NB族群包括華碩（2357）等股價上漲。法人預估RTX Spark晶片初期將主要用於電競、高階領域，聯發科與華碩將是首波受惠族群。

旺矽、采鈺 押寶長天期

隨著全球AI晶片需求持續井噴，半導體供應鏈的中後段製程與精密測試紅利正加速釋放。台積電供應鏈的兩大指標股——探針卡大廠旺矽（6223）、影像感測封測龍頭采鈺（6789），因兼具基本面利多與強勁的產業續航力，近期成為市場資金回補焦點之一。

全民權證／精材 鎖定逾200天

台積電封測子公司精材（3374）受惠AI晶片需求狂潮，以及集團中後段測試服務外包商機，12吋測試與封裝業務比重持續拉升，營運結構顯著優化，市場對其2026年產業展望維持審慎樂觀。

全民權證／華城 挑價內外5%

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳來台期間，不斷強調AI發展過程中電力的重要性，帶動台股中包括華城（1519）等重電族群再受矚目。法人看好華城受惠資料中心與電力基礎建設持續建置，變壓器的外銷訂單也將明顯成長，營運成長可期。

全民權證／帆宣 二檔有看頭

帆宣（6196）為半導體、顯示器設備及耗材代理商，並提供廠務系統整合服務，第1季營收比重為客製化設備研發製造16%、設備材料代理銷售24%、廠務工程整合系統業務17%、自動化供應系統43%，主要客戶包括台積電、ASML、應用材料、美光、日月光投控等。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。