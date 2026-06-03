美伊局勢不明 台指期夜盤上半場漲勢暫歇

台指期夜盤3日開盤時，在美股電子盤走勢疲弱中，以46,790點、下跌67點開出後，雖一度由黑翻紅，來到46,989點、距47K僅一步之遙，上漲132點，但無奈在中東局勢不明，短多急於下車拖累中，儘管傳出SpaceX提前敲定每股135美元發行價，帶動那斯達克電子盤走勢，但仍暫無法挽回人氣下，截至晚間約21點，指數約在46,693點、下跌164點。

3日美股電子盤焦點，在於美伊和談局勢不明，傳出包括伊朗已暫停透過第三方與美國進行的間接談判，並研擬全面封鎖荷莫茲海峽，及在曼德海峽等戰略水道開闢新戰線，但又傳出美國總統川普表示，正致力於與伊朗達成協議，伊朗已同意不擁核中，國際油價反彈，道瓊、標普等電子盤下跌；另外，市場也傳出，SpaceX計劃通過IPO發行5.556億股股票，每股發行價格為135美元，激勵那斯達克電子盤走勢，但台指期夜盤上半場仍陷入拉回整理的走勢。

其中，台積電期夜盤在晚間約21點時，來到2,445元、下跌10元附近遊走，電子期下跌0.48%，半導體期下跌0.98%，中型100期貨指數上漲0.01%。

台股3日盤面各類股漲多跌少，指數終場上漲901點，收46,459點，其中外資現貨買超433.9億元，在台指期未平倉淨空單方面，淨空單減少246口至66,772口；投信買超55.7億元，自營商買超25.9億元，三大法人合計買超515.6億元。

市場專家建議，就技術面來說，3日台股再創新高，站上46K大關，KD進入高檔鈍化區，但要留意成交量開始萎縮，追價動能略顯不足，已連續3天低於5日均量，形成價量背離，台股後續恐出現漲多回檔的賣壓，短線支撐暫看5日線。