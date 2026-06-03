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期貨商論壇／匯率期 避險優選

經濟日報／ 記者周克威整理

近期美元指數在面臨短線回檔後出現支撐，主要受到兩大原因所驅動，一是全球政經環境不確定性帶來的避險需求，二是美國內部經濟數據所展現的通膨黏性，這兩大主軸不僅改變市場對貨幣政策的預期，更進一步推升全球資金回流美元資產的意願。

地緣政治方面，雖中東地緣局勢出現降溫跡象，但隱憂並未完全消除，美元避險需求為其提供強勁的下檔支撐。美國近期公布的消費者物價指數等數據顯示，核心通膨的降溫速度不如預期，這種經濟強、通膨高的現狀，迫使美國長天期債券殖利率持續高檔徘徊，吸引國際尋求固定收益的資金流入美債，對美元供需形成直接的推升作用。

市場對於聯準會年內的降息預期已大幅收斂，對年內再升息的機率有上升的跡象，無疑是對美元走勢注入了強心針。美元指數是由美國貿易往來最重要的六大貨幣所組成，分別是歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典幣、瑞士法郎，因此投資人若持有日圓及美元商品，建議投資人可利用台灣期交所發行的美元兌日圓匯率期貨來作為避險工具。

由於期貨交易為高槓桿的保證金交易，因此均有高度的投資風險，請投資人應衡量自我的投資能力適度作加減碼的動作，並且設定停損機制，以利有效控制投資風險。

（台新期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

避險 美元指數 通膨

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