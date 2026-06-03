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全民權證／佳世達 挑逾90天
佳世達（2352）衝刺布局AI領域，今年第2、3季將明顯優於第1季，以智能方案（ESG）成長最多，其次為醫療事業，第三為網通事業，最後是傳統IT領域。
智能方案事業群策略聚焦算力、軟體服務與自動化，支持客戶數位轉型與AI落地；結合算力、散熱與能效領域的關鍵技術與人才，並結合AI伺服器與散熱技術，提供少量多樣的智能解決方案服務企業客戶；AI伺服器產品規劃採用AMD的全端（full stack）整合，從硬體架構到軟體開發平台，為企業客戶提供少量多樣且高度整合的智能解決方案，降低AI落地的技術門檻。
權證券商建議，看好佳世達後市股價表現的投資人，建議利用價外20%至價內10%、有效天期90天以上的商品介入。（永豐金證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
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